Аксенов сообщил о планах создать в Крыму аналог "силиконовой долины"

Вид на Ялту со стороны отеля Ливадийский. Архивное фото

Вид на Ялту со стороны отеля Ливадийский. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму планируют создать аналог американской "силиконовой долины" — площадку по развитию IT-индустрии и информационных технологий, сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с иностранными журналистами.

"Мы хотим, чтобы в Крым зашли люди, заинтересованные в развитии современных IT-технологий. Думаем, как создать здесь центр типа "силиконовой долины". У нас хорошие молодые ребята-программисты, многие из них уехали из Украины. Те, которые хотят безопасно работать. Мы пытаемся такую группу сформировать, создать под них условия, площадку и так далее", — сказал Аксенов.

Силиконовая долина — крупнейший в мире технополис современных компьютерных разработок, электронной промышленности и IT-технологий. Создан в 50-е годы в США в штате Калифорния.

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