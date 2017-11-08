Аксенов рассказал, почему иностранцы не инвестировали в украинский Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Иностранцы не инвестировали в Крым, когда он принадлежал Украине, из-за "особой коррумпированности" власти, заявил глава республики Сергей Аксенов на встрече с иностранными журналистами.

"Иностранных инвесторов во времена Украины <…> в Крыму никогда не было. На пальцах можно посчитать", — сказал Аксенов.

Поэтому, по его словам, Крым не ощутил потерь от введения санкций.

"Есть неудобства для тех, кто хотел бы работать, есть неудобства для тех, кто хотел бы прилететь самолетом из любой страны. В этой части да, но для нас позиция не смертельна", — подчеркнул Аксенов.

Глава Крыма назвал секретной информацию о механизмах обхода санкций иностранными инвесторами, работающими в регионе. "Как мы обходим санкции, не скажу. <..> Это как инструмент защиты для тех инвесторов, которые хотят работать в Крыму", — сказал он.

На встрече с Аксеновым присутствовали журналисты из Греции, Италии, Словакии, Уганды.

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