Лавров заявил о влиянии новой политики на мировые рынки

ДАНАНГ (Вьетнам), 8 ноя — РИА Новости. Новая международная политика США будет иметь серьёзные последствия для мировых рынков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В среду во Вьетнаме проходит министерское заседание экономик АТЭС — последнее подготовительное мероприятие перед саммитом объединения, которое состоится 10-11 ноября.

Лавров отметил, что самый острый вопрос в ходе обсуждения — "отношение к протекционизму, осуждать ли его, отказываться ли от него, как того хочет большинство членов АТЭС, или все-таки не брать на себя дополнительные обязательства, как пытается сделать американская администрация".

"Так что дискуссия предстоит довольно острая", — констатировал российский министр.

"Мы слышим подходы Соединённых Штатов. Переговоры продолжаются, и, наверное, будет найден какой-то компромисс, хотя, конечно, от того, какими словами удастся выразить общие позиции, не зависит реальное поведение Соединённых Штатов на мировых рынках", — уверен Лавров.

Он убеждён, что учитывая огромный масштаб американской экономики, новая международная торговая политика США "будет иметь серьёзные последствия для мировых рынков", и Москва "будет искать возможности учесть такие перемены в американской позиции в наших собственных действиях".

Лавров также рассказал, что РФ со своей стороны привлекла внимание министров к проблеме "обеспечения сочетания свободы доступа к информации и пресечения попыток злоупотреблять информационными технологиями, в том числе в преступных, а иногда и террористических целях".

"Надеюсь, что в условиях, когда действительно существует угроза злоупотребления и социальными сетями, и в целом информационными технологиями, эта тема привлечёт дополнительное внимание всех государств и в АТЭС, и ООН", — отметил Лавров.