Эксперт спрогнозировал повышение цен на нефть

МЕХИКО, 8 ноя – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Цена барреля нефти марки Brent в 2018 году будет на уровне 65-70 долларов, а марки WTI – 60-65 долларов, считает нефтяной аналитик и глава энергетического агентства Petroleum World Элио Оэп.

По его мнению, на эту тенденцию оказала влияние ситуация на ближнем Востоке, в частности, в Саудовской Аравии. Там в минувший понедельник были задержаны члены королевской семьи, министры и бизнесмены. Ранее высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, в число которых вошли члены королевской семьи, бывшие министры, военные и предприниматели.

"Цен ниже 50 долларов уже не просматривается, если ОПЕК сохранит свои сокращения добычи, управление энергетической информации минэнерго США сегодня (во вторник) уже подняло прогноз спроса на 2018 год, а это точно поддержит уровень цены в 60-70 долларов", – заявил Оэп РИА Новости.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.