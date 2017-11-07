Украина ввела санкции против десятков российских компаний

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Министерство экономического развития и торговли Украины ввело санкции в отношении целого ряда российских компаний, говорится в приказе министерства от 19 сентября, обнародованном на сайте ведомства.

В документе речь идет о "применении специальной санкции — временной приостановке осуществления внешнеэкономической деятельности на территории Украины". В документе говорится, что ограничения применяются в 40-дневный срок со дня вступления приказа в силу.

В перечне предприятий, в отношении которых вводятся санкции, указаны 25 компаний. Среди них "МХК "Еврохим", "Новомосковская акционерная компания "Азот", "Невинномысский Азот", "Агроцентр-Еврохим-Невинномысск", "Еврохим Трейдинг Рус", "Агроцентр Еврохим — Волгоград", "Агроцентр Еврохим — Липецк", "Агроцентр Еврохим — Орел", ЗАО "Агрохимия", "Общество поддержки фермерских хозяйств", "Тандем", "Агрохимуниверсал", "Аграрник", "Боснис", "Балттрейдхим", "Целинскагрохимсервис", "Галактика", "Рязаньагрохим", "Русагрохим", "Агроцентр — Белгород", "Агрохимцентр Тамбов", "Югагрохим", "Зарайская сельхозхимия", "Юг-Бизнеспартнер".

Еще один приказ министерства, от 30 октября, вводит санкции в отношении еще целого списка российских компаний. Среди них — "Белгородский хладокомбинат", "Стройсервис", "Торговый дом "Донспецстрой", "Южтранс", "Волма-ВТР", "Микас", "МК-Метиз", "Группа компаний Пенетрон-Россия", "Торговый дом Пенетрон-Россия", "Пенетрон-экспорт", "Завод гидроизоляционных материалов "Пенетрон".

То же касается еще одной группы предприятий, указанных в приложении еще к одному приказу министерства от 30 октября — "Снэк-Груп", "Поли-Пак Экспорт", "ТД "Агромадон", "ТД Старфуд-Юг", "Волма-Маркетинг", "Народный пластик".

В документах говорится, что санкции применяются по ходатайству СБУ и Генпрокуратуры Украины за действия, "которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности", за нарушение закона "О внешнеэкономической деятельности" и Таможенного кодекса Украины.