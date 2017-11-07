Эксперт спрогнозировал последствия публикации нового офшорного досье

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Данные нового офшорного досье, получившего название Paradise Papers, могут привести к расширению санкционных списков ряда государств, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, совместно с рядом международных СМИ опубликовали в воскресенье материалы о деятельности офшорных компаний в мире, в которых упоминаются 120 политиков, в том числе премьер Канады, члены администрации Дональда Трампа, двор Елизаветы II, а также компании Apple и Uber. Подборка материалов включает в себя порядка 13,4 миллиона документов, в том числе, предположительно, из юркомпании Appleby, зарегистрированной на Бермудских островах, и охватывающих период свыше 50 лет.

В частности, в материалах упоминаются российские ВТБ, "Сибур" и "Газпром", а также предприниматель Юрий Мильнер. В них заявляется, что "Сибур" сотрудничает с транспортной компанией Уилбура Росса, министра торговли США — Navigator Holdings, а ВТБ и "Газпром" участвовали в финансировании сделок Мильнера по приобретению долей в Facebook и Twitter.

"Информация о связях российского бизнеса с американским истеблишментом будет способствовать ещё большей изоляции России на международном рынке. В санкционные списки могут быть включены лица, фигурирующие в новом досье. В ряде стран лица, указанные в панамских бумагах (Panama Papers, предыдущий "офшорный" скандал по материалам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca — ред.), стали объектом уголовного расследования. Несколько человек оказалось за решеткой. Аналогичные последствия возможны и в случае "райских бумаг"", — напомнил он.

Осадчий напомнил, что само по себе использование офшоров не является преступлением. Вопрос состоит в том, применяются ли офшоры для отмывания денежных средств и для уклонения от налогов, а также были ли активы, находящиеся в офшорах, и транзакции с участием офшоров надлежащим образом раскрыты перед государством.

"Эта утечка конфиденциальной информации будет способствовать дальнейшему совершенствованию юридических инструментов, скрывающих истинных владельцев активов от государства и, в первую очередь, от налоговых органов. Объем новой утечки является рекордным: если "панамские бумаги" содержат копии 11,5 миллионов, то "райские бумаги" — 13,4 миллионов документов", — отметил он.