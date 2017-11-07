Эксперт спрогнозировал последствия публикации нового офшорного досье

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Данные нового офшорного досье, получившего название Paradise Papers, могут привести к расширению санкционных списков ряда государств, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
В частности, в материалах упоминаются российские ВТБ, "Сибур" и "Газпром", а также предприниматель Юрий Мильнер. В них заявляется, что "Сибур" сотрудничает с транспортной компанией Уилбура Росса, министра торговли США — Navigator Holdings, а ВТБ и "Газпром" участвовали в финансировании сделок Мильнера по приобретению долей в Facebook и Twitter.
Осадчий напомнил, что само по себе использование офшоров не является преступлением. Вопрос состоит в том, применяются ли офшоры для отмывания денежных средств и для уклонения от налогов, а также были ли активы, находящиеся в офшорах, и транзакции с участием офшоров надлежащим образом раскрыты перед государством.
"Эта утечка конфиденциальной информации будет способствовать дальнейшему совершенствованию юридических инструментов, скрывающих истинных владельцев активов от государства и, в первую очередь, от налоговых органов. Объем новой утечки является рекордным: если "панамские бумаги" содержат копии 11,5 миллионов, то "райские бумаги" — 13,4 миллионов документов", — отметил он.