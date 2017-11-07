ЕБРР улучшил прогноз по росту ВВП России на 2017-2018 годы

ЛОНДОН, 7 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил свой прогноз по росту ВВП России до 1,8% с 1,2% в 2017 году и до 1,7% с 1,4% в 2018 году, следует из осеннего отчета банка "Региональные экономические перспективы" (Regional Economic Prospects).

Экономика России, вышедшая из двухлетней рецессии, в 2017 году вырастет примерно на 1,8% при постепенном восстановлении цен на нефть. Однако в 2018 году рост ВВП РФ несколько замедлится на фоне более умеренного роста цен на нефть и составит 1,7%, отмечается в отчете. "Эти прогнозы в целом соответствуют прогнозируемым долгосрочным потенциальным темпам роста в 1-2% в год", — говорится в отчете.

ЕБРР констатирует, что в первом полугодии текущего года ВВП РФ вырос на 1,5% благодаря усилению активности в торговле, металлургическом и транспортом секторах. Также наблюдалось восстановление внутреннего спроса, потребления и инвестиций, в то время как вклад чистого экспорта стал отрицательным, поскольку импорт опережал экспорт.

В январе-сентябре текущего года отток капитала в частном секторе достиг около 20 миллиардов долларов, что соответствует объему оттока за весь 2016 год. Причиной этого стал вывод средств из банковского сектора.

Российские компании были активны на рынке внешних заимствований — выпуск еврооблигаций в январе-сентябре вырос почти втрое, достигнув 29 миллиардов долларов, в то время как объем синдицированных кредитов сократился на треть — до 9,4 миллиарда долларов.

ЕБРР ожидает, что в 2018 году рост российской экономики будет поддерживаться восстановлением потребления и инвестиций, а также более высокими ценами на нефть и стабилизацией макроэкономики. Основными рисками для экономики РФ остаются динамика цен на нефть, отсутствие реформ бизнес-среды, поддерживающих инвестиции, геополитическая напряженность и продление антироссийских санкций.

Экономисты ЕБРР придерживаются мнения, что "без существенных реформ долгосрочный рост (экономики РФ) будет оставаться на уровне 1-2% в год из-за низких инвестиций и устаревших производственных мощностей, слабой демографической ситуации, устаревшей инфраструктуры, а также неблагоприятных институциональных характеристик экономики".