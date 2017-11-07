Власти Ирака назвали незаконным контракт между "Роснефтью" и Курдистаном

КАИР, 7 ноя — РИА Новости. Власти Ирака считают контракт между Иракским Курдистаном и "Роснефтью" незаконным, при этом им неинтересны детали сделки, сообщил РИА Новости представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.

"Любой контракт, заключенный не с федеральным правительством и министерством нефти, является незаконным", — заявил Джихад.

"Нам неинтересен этот контракт, его детали, мы не знаем этих деталей и вообще ничего о нем не знаем", — заявил представитель ведомства.

Джихад напомнил, что ответственным за ситуацию лицам грозят последствия за их действия.

В феврале 2017 года "Роснефть" и региональное Иракское Правительство Курдистана заключили соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Был заключен контракт на покупку и продажу нефти с 2017 по 2019 год. В сентябре стороны провели переговоры о возможности участия компании в проекте по финансированию строительства газопровода в Курдистане. Ожидается, что отдельное соглашение будет подписано до конца года.

"Роснефть" 18 октября сообщила, что подписала с правительством Иракского Курдистана документы, необходимые для вступления в силу соглашений о разделе продукции (СРП) в отношении пяти блоков, расположенных на территории региона. 20 октября "Роснефть" и Иракский Курдистан объявили о начале реализации проекта по эксплуатации нефтепровода, доля российской компании в котором может оставить 60%.