Власти Ирака назвали незаконным контракт между "Роснефтью" и Курдистаном

КАИР, 7 ноя — РИА Новости. Власти Ирака считают контракт между Иракским Курдистаном и "Роснефтью" незаконным, при этом им неинтересны детали сделки, сообщил РИА Новости представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.
"Нам неинтересен этот контракт, его детали, мы не знаем этих деталей и вообще ничего о нем не знаем", — заявил представитель ведомства.
Джихад напомнил, что ответственным за ситуацию лицам грозят последствия за их действия.
В феврале 2017 года "Роснефть" и региональное Иракское Правительство Курдистана заключили соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Был заключен контракт на покупку и продажу нефти с 2017 по 2019 год. В сентябре стороны провели переговоры о возможности участия компании в проекте по финансированию строительства газопровода в Курдистане. Ожидается, что отдельное соглашение будет подписано до конца года.