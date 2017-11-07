Россельхознадзор разрешил ввоз продукции двух белорусских компаний

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россельхознадзор с 7 ноября отменяет временные ограничения на поставки в Россию продукции двух белорусских предприятий — Кобринского маслодельно-сыродельного завода и птицефабрика "Дружба", сообщает российское ведомство во вторник.

"Такое решение принято на основе официальных гарантий ветеринарной службы Белоруссии, а также материалов, представленных белорусской стороной по факту расследования причин выявления нарушений требований ЕАЭС и РФ при поставках продукции в Россию", — отмечают в ведомстве. При этом Россельхознадзор сохраняет ограничения в отношении сухого молока, производимого кобринским заводом.

Россельхознадзор в мае объявил о том, что вводит временные ограничения на поставки в РФ продукции ряда белорусских производителей сухого молока, сыра и масла, в числе которых был и Кобринский маслодельно-сыродельный завод. Отмечалось, что в продукции данных предприятий повторно были выявлены линкомицин, натамицин, ципрофлоксацин, а также тилозин.

Птицефабрика "Дружба" также неоднократно допускала нарушения в своей продукции, указывал Россельхознадзор.