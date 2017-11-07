Минтранс разработал ограничения для авиакомпаний, часто задерживающих рейсы

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Минтранс РФ разработал ограничения для авиакомпаний, часто задерживающих рейсы, следует из опубликованного на портале regulation.gov.ru проекта.

Так, Минтранс предлагает ограничивать чартерные рейсы перевозчиков, которые за месяц задержали или отменили более 20% рейсов.

"В случае, если по вине перевозчика, имеющего соответствующую лицензию на выполнение перевозок пассажиров, допущены многократные задержки вылетов рейсов (более 20% от общего числа выполненных рейсов осуществлены с задержкой более 2 часов и/или отменены), в течение одного календарного месяца (без учета задержек по метеоусловиям), то на основании материалов, представленных Росавиацией, межведомственной комиссией по допуску путем открытого голосования принимается решение о внесении ограничений по частоте полетов в условия ранее выданного допуска на выполнение нерегулярных (чартерных) полетов и вносится соответствующая запись в протокол межведомственной комиссии по допуску", — говорится в проекте.

Изменения предлагается внести в административный регламент Росавиации.

Ранее Росавиация в связи с участившимися случаями задержек чартеров начала в ежедневном режиме публиковать список таких рейсов. Авиакомпании как правило объясняют длительные задержки поздним прибытием воздушных судов или нехваткой провозных мощностей.

В сентябре министр транспорта Максим Соколов говорил в интервью РИА Новости, что авиакомпании, задерживающие чартерные рейсы, могут быть лишены части своих маршрутов. По итогам сезона, отмечал он, министерство совместно с авиакомпаниями предложит меры по усилению ответственности перевозчиков за задержки.