В Минфине заявили, что не собираются отказываться от налоговых маневров

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Минфин РФ не отказывается от своих предложений по налоговым маневрам и рассчитывает найти по ним консенсус в правительстве, заявил журналистам замминистра финансов России Илья Трунин.

"Мы считаем, что налоговый маневр заслуживает того, чтобы о нем говорить. Мы его предлагаем. Понятно, что в правительстве надо найти консенсус, но идея того, чтобы снизить ставки страховых взносов и компенсировать это снижение за счет других налогов, прежде всего косвенных — она целесообразна", — сказал Трунин журналистам.

Минфин ранее предложил снизить страховые взносы в РФ и одновременно повысить НДС до общего уровня 22%, чтобы таким образом уменьшить налоговую нагрузку на труд в России и перенести ее на потребление.

Идея сейчас обсуждается в правительстве, однако консенсус пока не найден. Хотя Минфин планирует введение в действие этого нового порядка с 2019 года, предложение не вошло ни в основные направления налоговой политики на 2018-2020 годы, ни в проект трехлетнего бюджета.

Также, по мнению Минфина, правительству необходимо двигаться в сторону налогового маневра в нефтяной сфере. Согласно этому маневру, который обсуждается уже несколько лет, предполагается постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть с повышением НДПИ и компенсациями переработчикам нефти в виде возврата части акциза на нефтепродукты.

"Что касается нефтегазового маневра — мы также считаем, что надо двигаться", — сказал Трунин. Он напомнил, что власти на уровне Евразийского экономического пространства ранее приняли решение перейти к единому рынку нефти и нефтепродуктов на всём пространстве союза с 2025 года. "Мне кажется, что его функционирование будет осложнено существованием вывозных таможенных пошлин", — заметил замглавы Минфина. "Если мы хотим их ликвидировать без ущерба для отечественной нефтепереработки, нам необходимо двигаться к этому уже сейчас", — сказал он.