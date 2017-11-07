В Кремле прокомментировали публикации о новом офшорном скандале

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Кремле видели публикации о новом офшорном скандале, получившем название Paradise Papers, в том числе о связях министра торговли США Уилбура Росса с компанией "Сибур", но с деталями не знакомы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, это ("Сибур" — ред.) не государственная корпорация, это частная компания. И поэтому, в данном случае, мы действительно видели сообщение в СМИ, но мы не знаем никакие детали", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, известно ли Кремлю о связи министра торговли США Росса и российской компании "Сибур".

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, совместно с рядом международных СМИ опубликовали в воскресенье материалы о деятельности офшорных компаний в мире, в которых упоминаются 120 политиков, в том числе премьер Канады, члены администрации Дональда Трампа, двор Елизаветы II, а также компании Apple и Uber. Подборка материалов, получивших название Paradise Papers, включает в себя порядка 13,4 миллиона документов, в том числе, предположительно, из юркомпании Appleby, зарегистрированной на Бермудских островах, и охватывающих период свыше 50 лет.

В частности, в материалах упоминаются российские ВТБ, "Сибур" и "Газпром", а также предприниматель Юрий Мильнер. В них заявляется, что "Сибур" сотрудничает с транспортной компанией Уилбура Росса, министра торговли США, а ВТБ и "Газпром" участвовали в финансировании сделок Мильнера по приобретению долей в Facebook и Twitter.