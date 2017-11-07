В Минфине не видят проблем с использованием офшоров российскими компаниями

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Минфин РФ не видит проблем в связи с использованием российскими компаниями офшоров, если они при этом платят налоги, и ожидает, что со следующего года официально получит полную информацию о такой деятельности в рамках международного обмена, заявил журналистам замминистра финансов Илья Трунин.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, совместно с рядом международных СМИ опубликовали в воскресенье материалы о деятельности офшорных компаний в мире, в которых упоминаются 120 политиков, в том числе премьер Канады, члены администрации Дональда Трампа, двор Елизаветы II, а также компании Apple и Uber. Подборка материалов, получивших название Paradise Papers, включает в себя порядка 13,4 миллиона документов, в том числе, предположительно, из юркомпании Appleby, зарегистрированной на Бермудских островах, и охватывающих период свыше 50 лет.

В частности, в материалах упоминаются российские ВТБ, "Сибур" и "Газпром", а также предприниматель Юрий Мильнер. В них заявляется, что "Сибур" сотрудничает с транспортной компанией Уилбура Росса, министра торговли США, а ВТБ и "Газпром" участвовали в финансировании сделок Мильнера по приобретению долей в Facebook и Twitter.

По словам Трунина, нынешняя скандальная ситуация вокруг публикации офшорных документов связаны с тем, что данные "утекли" из компаний нелегально. "А со следующего года начнёт работать автоматический обмен (налоговой информацией — ред.), все юрисдикции к нему присоединились, и мы будем получать ту же самую информацию официально", — уверен Трунин.

Кроме того, он напомнил, что использование офшоров не запрещено для российских компаний, если это не связано со схемами налоговой оптимизации. "Мы всегда говорили, что все, что можно делать в соответствие с налоговым кодексом — можно делать. Необходимо только своевременно передавать информацию и платить соответствующие налоги", — сказал он.

"Мы недавно приняли закон (о контролируемых иностранных компаниях — ред.). Закон, как нам кажется, достаточно хорошо работает. Более того он создаёт необходимую инфраструктуру, чтобы даже если кто-то пользуется офшорными компаниями — пусть пользуется, главное — чтобы он мог их задекларировать соответствующим образом и уплачивать налоги в соответствие с соглашениями об избежании двойного налогообложения", — сказал Трунин журналистам.

По его словам, никаких оценок по использованию офшоров российскими компаниями у Минфина нет.