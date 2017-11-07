В Минфине не видят проблем с использованием офшоров российскими компаниями

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Минфин РФ не видит проблем в связи с использованием российскими компаниями офшоров, если они при этом платят налоги, и ожидает, что со следующего года официально получит полную информацию о такой деятельности в рамках международного обмена, заявил журналистам замминистра финансов Илья Трунин.
В частности, в материалах упоминаются российские ВТБ, "Сибур" и "Газпром", а также предприниматель Юрий Мильнер. В них заявляется, что "Сибур" сотрудничает с транспортной компанией Уилбура Росса, министра торговли США, а ВТБ и "Газпром" участвовали в финансировании сделок Мильнера по приобретению долей в Facebook и Twitter.
Кроме того, он напомнил, что использование офшоров не запрещено для российских компаний, если это не связано со схемами налоговой оптимизации. "Мы всегда говорили, что все, что можно делать в соответствие с налоговым кодексом — можно делать. Необходимо только своевременно передавать информацию и платить соответствующие налоги", — сказал он.
"Мы недавно приняли закон (о контролируемых иностранных компаниях — ред.). Закон, как нам кажется, достаточно хорошо работает. Более того он создаёт необходимую инфраструктуру, чтобы даже если кто-то пользуется офшорными компаниями — пусть пользуется, главное — чтобы он мог их задекларировать соответствующим образом и уплачивать налоги в соответствие с соглашениями об избежании двойного налогообложения", — сказал Трунин журналистам.
По его словам, никаких оценок по использованию офшоров российскими компаниями у Минфина нет.