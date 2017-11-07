Трамп призвал все страны прекратить торговлю с КНДР

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал все страны выполнять принятые СБ ООН резолюции, касающиеся Северной Кореи, и прекратить торговлю и бизнес с этой страной.

"Все страны должны выполнять документы СБ ООН и прекратить торговлю и бизнес полностью с Северной Кореей. Неприемлемо, чтобы страны помогали вооружать и финансировать режим, который представляет все большую опасность", — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Трамп подчеркнул, что страны работают над решением северокорейской проблемы, "используя все имеющиеся инструменты, за исключением военных действий". "США по-прежнему готовы защитить себя и своих союзников при помощи всего комплекса не имеющего равного себе военного потенциала, если будет необходимость", — отметил президент США.