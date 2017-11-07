"Роснефть" будет покупать до 70% всей курдской нефти по ценам ниже мировых

КАИР, 7 ноя — РИА Новости. Контракт с Иракским Курдистаном подразумевает покупку "Роснефтью" 60-70% всей экспортируемой регионом нефти по ценам ниже мировых, заявил в интервью РИА Новости глава комитета по финансам и вопросам экономики парламента автономии Иззат Сабер.
Сумма пакета контрактов с российским нефтяным гигантом, по данным собеседника агентства, превышает три миллиарда долларов. Один миллиард, утверждает политик, выданный в качестве аванса, ушел правительству Иракского Курдистана, которое использовало его для погашения долга перед эмиратской нефтегазовой компанией Dana Gas. Второй планируется вложить в строительство газопровода до турецкого Джейхана, третий — в развитие пяти нефтяных блоков в регионе.
В феврале 2017 года "Роснефть" и региональное Иракское Правительство Курдистана заключили соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Был заключен контракт на покупку и продажу нефти с 2017 по 2019 год. В сентябре стороны провели переговоры о возможности участия компании в проекте по финансированию строительства газопровода в Курдистане. Ожидается, что отдельное соглашение будет подписано до конца года.
Автономный регион Иракский Курдистан 25 сентября провел референдум о независимости от Ирака, на котором за отделение проголосовали около 93% курдов. Багдад не давал согласие на проведение референдума и не признал его итоги.
Багдад после проведения курдами референдума пошел на ряд санкционных мер в отношении курдского регионального правительства, а также начал силовую операцию на спорных с автономией территориях, в первую очередь в провинции Киркук. Стороны пытаются вести диалог, однако противоречия сохраняются по ряду вопросов.