КАИР, 7 ноя — РИА Новости. Полностью выполнить контракт Иракского Курдистана и "Роснефти" по покупке российским нефтяным гигантом до 70% курдской нефти уже нереально, чтобы снять проблему, нужны переговоры компании с Багдадом, заявил в интервью РИА Новости глава комитета по финансам и вопросам экономики парламента автономии Иззат Сабер.

По словам политика, пакет контрактов Иракского Курдистана и "Роснефти" включает в себя покупку российским нефтяным гигантом "от 60% до 70% всего экспорта нефти автономии, по ценам ниже мировых".

"Этот пункт не будет выполнен, так как экспорт из Региона Курдистан сократился с 700 до 200 тысяч баррелей в сутки (после операции иракской армии по восстановлению контроля над спорными территориями). Это значит, что компании "Роснефть" придется вести переговоры с иракским правительством о способе исполнения этого контракта, заключенного с Курдистаном", — сказал Сабер, являющийся также членом комитета по энергетике и полезным ископаемым регионального парламента.

Иракские федеральные силы в середине октября после проведения референдума в Иракском Курдистане восстановили контроль над нефтяной провинцией Киркук. Добыча на расположенных в провинции месторождениях Avana и Bey Hasan составляет около 250 тысяч баррелей нефти в сутки. Также иракские военные вернули под контроль спорные территории близ Мосула в провинции Найнава, на которых также расположены нефтяные месторождения.

Сумма пакета контрактов с российским нефтяным гигантом, по данным Сабера, превышает три миллиарда долларов.

В феврале 2017 года "Роснефть" и региональное Иракское Правительство Курдистана заключили соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Был заключен контракт на покупку и продажу нефти с 2017 по 2019 год. В сентябре стороны провели переговоры о возможности участия компании в проекте по финансированию строительства газопровода в Курдистане. Ожидается, что отдельное соглашение будет подписано до конца года.

"Роснефть" 18 октября сообщила, что подписала с правительством Иракского Курдистана документы, необходимые для вступления в силу соглашений о разделе продукции (СРП) в отношении пяти блоков, расположенных на территории региона. 20 октября "Роснефть" и Иракский Курдистан объявили о начале реализации проекта по эксплуатации нефтепровода, доля российской компании в котором может оставить 60%.

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