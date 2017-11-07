Иракский Курдистан получил от "Роснефти" $1 миллиард как аванс по контракту

КАИР, 7 ноя — РИА Новости. Иракский Курдистан получил от российской нефтяной компании "Роснефть" один миллиард долларов США, они ушли на погашение долга перед эмиратской Dana Gas, сообщил в интервью РИА Новости глава комитета по финансам и вопросам экономики парламента автономии Иззат Сабер.

"Компания "Роснефть" предоставила правительству региона (Иракского Курдистана) в качестве аванса один миллиард долларов, они были направлены на оплату долга перед компанией Dana Gas (нефтегазовая компания из ОАЭ)", — сказал Сабер, являющийся также членом комитета по энергетике и полезным ископаемым регионального парламента.

Сумма пакета контрактов с российским нефтяным гигантом по данным Сабера, превышает три миллиарда долларов США.

В феврале 2017 года "Роснефть" и региональное Иракское Правительство Курдистана заключили соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Был заключен контракт на покупку и продажу нефти с 2017 по 2019 год. В сентябре стороны провели переговоры о возможности участия компании в проекте по финансированию строительства газопровода в Курдистане. Ожидается, что отдельное соглашение будет подписано до конца года.

"Роснефть" 18 октября сообщила, что подписала с правительством Иракского Курдистана документы, необходимые для вступления в силу соглашений о разделе продукции (СРП) в отношении пяти блоков, расположенных на территории региона. 20 октября "Роснефть" и Иракский Курдистан объявили о начале реализации проекта по эксплуатации нефтепровода, доля российской компании в котором может оставить 60%.

Автономный регион Иракский Курдистан 25 сентября провел референдум о независимости от Ирака, на котором за отделение проголосовали около 93% курдов. Багдад не давал согласие на проведение референдума и не признал его итоги.

Багдад после проведения курдами референдума пошел на ряд санкционных мер в отношении курдского регионального правительства, а также начал силовую операцию на спорных с автономией территориях, в первую очередь в провинции Киркук. Стороны пытаются вести диалог, однако противоречия сохраняются по ряду вопросов.