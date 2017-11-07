Бывший генсек ОПЕК рассказал о будущем цены на нефть

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Тенденция роста цен на нефть до значений, которые не наблюдались с 2015 года, сохранится, так как спрос и предложение сырой нефти восстановили свой баланс, заявил РИА Новости бывший генеральный секретарь ОПЕК Рене Ортис.
По словам Ортиса, к причинам увеличения цен можно отнести состояние скважин, которые функционируют с гидроразрывом, постоянное выполнение обязательств странами ОПЕК, а также то, что спрос на сырую нефть "тоже функционирует хорошо". Раньше ожидалось "около 120 тысяч баррелей в день дополнительного спроса…, а сейчас ожидается спрос на 200 тысяч в день", отмечает экс генсек ОПЕК.
Ранее сообщалось, что стоимость нефти марки Brent превысила 64 доллара за баррель, что следует из данных торгов на Лондонской бирже.
В воскресенье Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, в число которых вошли члены королевской семьи, бывшие министры, военные и предприниматели. В тот же день в авиакатастрофе на юге страны погиб принц Мансур бен Мукрин. На борту вертолета находились также другие высокопоставленные чиновники.