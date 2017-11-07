В Еврокомиссии заявили о выходе еврозоны из кризиса

БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Еврозона, являющаяся частью Евросоюза, вышла из финансово-экономического кризиса, продолжавшегося несколько лет, заявил еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси.

"Кризис, совершенно ясно, остался позади, есть (экономический) рост", — сказал он на пресс-конференции после совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы).

По данным Евростата, все страны еврозоны, кроме Греции, показали экономический рост в 2016 году. В 2017 и 2018 годах Еврокомиссия ожидает роста экономики во всех государствах валютного блока. Безработица, по мнению ЕК, хоть и останется на высоких уровнях (порядка 9% по всей еврозоне), будет сокращаться.

Глубокий финансово-экономический кризис, который Евросоюз пережил за последнее десятилетие, мог привести к концу единой европейской валюты — евро, говорил ранее глава Европейского механизма стабильности (ESM) Клаус Реглинг. Он также считает, что Евросоюз оставил позади этот кризисный период.

В еврозоне с 2010 года ряд стран были вынуждены прибегнуть к внешней финансовой помощи ввиду проблем в экономике и финансовой сфере, в частности Греция, Ирландия, Португалия, Испания, Кипр. Все страны, кроме Греции, смогли выйти из программ внешнего кредитования, которое осуществляли созданные в еврозоне специально для этого ESM и его предшественник EFSF, а также Международный валютный фонд (МВФ). В обмен на кредиты страны проводили корректировку своих экономик, в том числе реформы.

Власти Евросоюза во время кризиса укрепляли финансово-экономическую интеграцию внутри еврозоны, в том числе за счет формирования так называемого "банковского союза". Действия в этом направлении предпринимаются и сейчас. Кроме того, немало стран ЕС прошли через процедуру принудительного сокращения дефицитов бюджетов, проводили реформы.