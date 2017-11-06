Усманов может оспорить информацию из офшорного досье

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Бизнесмен Алишер Усманов может оспорить информацию в СМИ об использовании средств "Газпрома" в личных целях, сообщил представитель миллиардера.

Так он прокомментировал информацию о том, что структура "Газпрома" — "Газпром инвестхолдинг", возглавляемая Усмановым, якобы финансировала и контролировала фирму с Британских Виргинских островов, которая участвовала в покупке акций социальной сети Facebook через инвестфонд предпринимателя Юрия Мильнера.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, совместно с рядом международных СМИ опубликовали в воскресенье материалы о деятельности офшорных компаний в мире, в которых упоминаются 120 политиков, в том числе премьер Канады, члены администрации Дональда Трампа, двор Елизаветы II, а также компании Apple и Uber. Подборка материалов, получивших название Paradise Papers, включает в себя порядка 13,4 миллиона документов, в том числе, предположительно, из юркомпании Appleby, зарегистрированной на Бермудских островах, и охватывающих период свыше 50 лет.

"Все инсинуации в отношении якобы использования господином Усмановым в личных целях средств "Газпрома" являются лживыми и не соответствуют действительности. Усманов и аффилированные с ним компании всегда не только соблюдают букву и дух закона, но и действуют в строгом соответствии с принципами корпоративного управления и этическими нормами", — сообщили в пресс-службе бизнесмена.

"Усманов и его компании оставляют за собой право использовать все доступные юридические средства защиты своих законных прав и интересов", — добавил собеседник агентства.