Зарубежный бизнес может работать в Крыму в обход санкций, заявил Аксенов

ЯЛТА, 6 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму для зарубежного бизнеса есть все возможности для работы в обход санкций, не афишируя своего присутствия в регионе, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Дальновидные представители зарубежного бизнеса выбирают взаимовыгодное сотрудничество вместо идеологических химер. И уже сегодня ищут пути налаживания такого сотрудничества. Тем более, что есть возможности работать на полуострове в обход санкций, не афишируя своего присутствия в регионе", — сказал Аксенов на международной конференции "Россия, Крым и современные международные отношения. Форум друзей Крыма", заключительная сессия которой проходит в Ливадийском дворце.

Аксенов подчеркнул, что республика предлагает зарубежным партнерам выгодные и привлекательные условия. Прежде всего, в рамках свободной экономической зоны (СЭЗ) Крыма, которая действует с начала 2015 года.

"Объем заявленных инвестиций в рамках СЭЗ уже превысил сто миллиардов рублей, а количество её участников перевалило за тысячу. Среди них, кстати, есть иностранные участники, в том числе европейцы, хотя их, конечно, пока не так много, как бы нам хотелось", — сказал Аксенов.

В Ялте 6-7 ноября впервые проходит Форум друзей Крыма в рамках международной конференции "Россия, Крым и современные международные отношения". На форуме, в котором принимают участие порядка 90 иностранных гостей из почти 30 стран мира, учредят Ассоциацию друзей Крыма и примут воззвание-декларацию о необходимости восстановления нормальных отношений между Республикой Крым и странами мира.

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