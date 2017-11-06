Зарубежный бизнес может работать в Крыму в обход санкций, заявил Аксенов

ЯЛТА, 6 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму для зарубежного бизнеса есть все возможности для работы в обход санкций, не афишируя своего присутствия в регионе, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Аксенов подчеркнул, что республика предлагает зарубежным партнерам выгодные и привлекательные условия. Прежде всего, в рамках свободной экономической зоны (СЭЗ) Крыма, которая действует с начала 2015 года.
В Ялте 6-7 ноября впервые проходит Форум друзей Крыма в рамках международной конференции "Россия, Крым и современные международные отношения". На форуме, в котором принимают участие порядка 90 иностранных гостей из почти 30 стран мира, учредят Ассоциацию друзей Крыма и примут воззвание-декларацию о необходимости восстановления нормальных отношений между Республикой Крым и странами мира.
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