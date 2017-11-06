Нефть резко подорожала после ареста саудовских принцев

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Нефть марки Brent обновила двухлетний максимум, подорожав в понедельник до 62,81 доллара, на фоне задержания саудовских принцев и гибели высокопоставленных чиновников в авиакатастрофе на границе с Йеменом.

По данным на 16:00 Brent торгуется на лондонской бирже по цене 62,61 доллара. Ранее подобная ставка была зафиксирована в ноябре 2015 года.

В воскресенье Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, в число которых вошли члены королевской семьи, министры, военные и предприниматели.

В тот же день в авиакатастрофе на юге страны погиб принц Мансур бен Мукрин. На борту вертолета находились также другие высокопоставленные чиновники.