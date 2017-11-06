Представители Швейцарии предложили создать в Крыму блокчейн-площадку

ЯЛТА, 6 ноя – РИА Новости. Создание блокчейн-площадки в Крыму позволило бы иностранным инвесторам вкладывать средства в проекты в Крыму, считает почетный консул РФ в Швейцарии Карл Экштайн.

В Ялте 6-7 ноября впервые проходит Форум друзей Крыма в рамках международной конференции "Россия, Крым и современные международные отношения". На форуме, в котором принимают участие порядка 90 иностранных гостей из почти 30 стран мира, учредят Ассоциацию друзей Крыма и примут воззвание-декларацию о необходимости восстановления нормальных отношений между Республикой Крым и странами мира.

По словам Экштайна, для России и Крыма важно экономическое процветание, против которого выступают трансатлантические корпорации. Он предложил развивать в Крыму пешеходный туризм, который в Швейцарии приносит высокие доходы. Для этого, по его мнению, можно было бы создать на полуострове на небольшом расстоянии друг от друга ресторанчики с национальными кухнями разных народов РФ, чтобы турист во время пешей прогулки мог узнать, что такое Россия.

Кроме того, по информации Экштайна, многие иностранцы готовы вкладывать в бизнес в Крыму, который считают очень перспективным, но им мешают санкции.

"Сегодня у нас есть великолепная экономика — криптовалюта через блокчейн (система обработки и хранения данных – ред.). Сделайте такую блокчейн-площадку, которая позволит инвестировать, и чтобы никто не знал, кто инвестирует. Эти инвестиции были бы абсолютно непрозрачны (анонимны — ред.) через блокчейн. Думаю, если бы Крым сделал такой блокчейн-проект, все были бы очень рады и с успехом принимали участие", — сказал Экштайн, выступая на форуме.