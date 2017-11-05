В США опубликовали архив по офшорной деятельности мировых политиков

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, совместно с рядом международных СМИ опубликовали в воскресенье материалы о деятельности офшорных компаний в мире, в которых упоминаются 120 политиков, в том числе премьер Канады, члены администрации Дональда Трампа, двор Елизаветы II, а также компании Apple и Uber.

Подборка материалов, получивших название Paradise Papers, включает в себя порядка 13,4 миллиона документов, в том числе, предположительно, из юридической компании Appleby, зарегистрированной на Бермудских островах, и охватывающих период свыше 50 лет.

По утверждению консорциума, документы раскрывают офшорные интересы ряда политиков и мировых лидеров, включая британский королевский двор, членов администрации президента США Дональда Трампа, окружения премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а также таких крупных компаний, таких как Apple, Nike и Uber.

В конце октября юридическая компания Appleby сообщила об утечке данных своих клиентов. Руководство компании выступило с заявлением в ответ на запрос американского консорциума журналистских расследований и связанных с ней СМИ. Журналисты обращались к фирме за комментариями в связи с попавшими в их распоряжение документами об операциях компании и ее клиентов. Appleby тогда заявила, что провела тщательное и обширное расследование предположений и "свидетельств каких-либо правонарушений с нашей стороны или со стороны наших клиентов нет".

Базирующийся в Вашингтоне консорциум ICIJ ранее уже обнародовал так называемые "панамские документы" с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых политиков. Позже портал WikiLeaks, который специализируется на раскрытии секретной информации, сообщил, что публикация "панамских документов" финансировалась Агентством США по международному развитию и Джорджем Соросом, а ее целью являются Россия и бывший СССР.

Немецкая Sueddeutsche Zeitung также публиковала ранее якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Подлинность документов подтверждена не была. В отношении большинства упомянутых в них лиц были сделаны опровержения.