ФАС пригрозила завести дело на РЖД‍

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба пригрозила РЖД оборотным штрафом, если продажа билетов в плацкартные и общие вагоны дальнего следования не возобновится до 16 ноября.

С 3 ноября продажа билетов этих категорий временно прекратилась. Решение затронуло поезда, которые отправляются с 1 января. При этом проездные документы других категорий, в частности на скоростные поезда "Сапсан", остались доступными. Как пояснили в РЖД, приостановка продаж связана с тем, что ФАС еще не определилась с уровнем тарифов на пассажирские перевозки на следующий год.

ФАС, РЖД и Минтранс в совместном заявлении 4 ноября сообщили, что билеты вновь поступят в продажу не позднее 16 ноября — за 45 дней до отправления. Если же этого не произойдет в указанный срок, ФАС может "завести дело по признакам нарушения части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции". Санкции по этой статье предусматривают оборотный штраф и дисквалификацию главы организации, которая нарушила закон.

В ФАС подчеркнули, что продажам дешевых билетов ничто не препятствует. "Вся нормативная база существует. В отсутствие решений об индексации тарифов на 2018 год компании перевозчики должны руководствоваться действующими приказами", — отметили в ведомстве.

Десятого ноября в правительстве пройдет совещание по этому вопросу.