Новак встретился с коллегами из Саудовской Аравии, Казахстана и Узбекистана

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Россия, Саудовская Аравия, Казахстан и Узбекистан готовы продолжать совместные усилия по снижению коммерческих запасов нефти и стабилизации на нефтяном рынке, сообщает Минэнерго РФ.

В субботу в рамках заседания Электроэнергетического совета (ЭЭС) СНГ состоялась встреча министра энергетики РФ Александра Новака, его коллег из Саудовской Аравии и Казахстана Халида аль-Фалиха и Каната Бозумбаева, а также заместителя премьер-министра Узбекистана Алишера Султанова.

"Государства-участники выразили удовлетворение снижением коммерческих запасов нефти и заявили о готовности продолжать совместные усилия в этом направлении. Вместе с принимавшим мероприятие Узбекистаном была подчеркнута важность усилий по стабилизации рынка и обеспечению своевременных инвестиций для обеспечения достаточного предложения нефти в будущем, а также отмечены положительные последствия от этих процессов для мировой экономики и международной торговли", — говорится в релизе.

Отмечается также, что 30 ноября в Вене состоится следующее заседание по декларации о сотрудничестве, в котором в качестве наблюдателя примет участие четвертая страна СНГ — Таджикистан.