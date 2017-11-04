"Газпром" довел "Турецкий поток" до границы Турции

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. "Газпром" завершил строительство морских участков "Турецкого потока" на территории России, первая нитка газопровода вошла в исключительную экономическую зону Турции, сообщает South Stream Transport B. V. ("дочка" "Газпрома", которая занимается строительством газопровода).
Всего "Газпром" уже построил по двум ниткам "Турецкого потока" 448 километров. Как отмечает SST, строительство идет по графику — менее чем за полгода удалось построить почти четвертую часть морского участка.
Теперь судно Pioneering Spirit продолжит укладку нитки до участка берегового примыкания в Турции. Обе нитки газопровода выйдут на сушу недалеко от населенного пункта Кыйыкёй.
"Газпром" сооружает газопровод "Турецкий поток" с мая. Строительство первой нитки мощностью 15,75 миллиарда кубометров предполагается закончить в марте будущего года, она предназначена для поставок газа в Турцию. Вторую нитку то же мощности, по которой газ пойдет в Южную и Юго-Восточную Европу, должны построить в 2019 году.