Участники БРИКС обсудят в Москве создание собственной платежной системы

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Темы создания собственной платежной системы БРИКС и пула валютных резервов будут в центре внимания участников IV Юридического форуму стран группы, который впервые будут принимать в России в ноябре 2017 года, сообщает в пятницу пресс-служба Ассоциации юристов России.

Форум проходит ежегодно с 2014 года, ранее его принимали в Бразилии, Китае и Индии. В этом году мероприятие первые пройдет в Москве с 30 ноября по 1 декабря 2017 года. Среди его гостей представители правительств, руководители ведомств, законодатели и судьи, видные юристы государств, входящих в БРИКС.

"Среди ключевых вопросов предстоящего форума: создание собственной платежной системы БРИКС и пула валютных резервов. Участники дискуссий рассмотрят проблемы развития института международного коммерческого арбитража в рамках БРИКС, обсудят вопросы повышения престижа знаковых арбитражных учреждений региона на международной арене и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений", — говорится в сообщении.

В ходе специальной панельной сессии предметом дискуссий станут такие основополагающие элементы национальной и международной безопасности, как предотвращение региональных конфликтов, борьба с международным терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

Дискуссия пленарного заседания — "Взаимодействие правовых систем стран БРИКС: на пути к справедливому глобальному правопорядку". В рамках панельных сессий участники обсудят уже более детально повышение привлекательности юрисдикций стран БРИКС, межгосударственное сотрудничество стран БРИКС в сфере экономики, борьбу с глобальным терроризмом, противодействие коррупции и международно-правовые механизмы сотрудничества в сфере безопасности, правовое обеспечение гуманитарного и культурного диалога и другое.

В Ассоциации отметили, что форум пройдет в канун празднования Дня юриста. В рамках мероприятия, во второй день работы форума, состоится торжественная церемония вручения высшей юридической премии "Юрист года".