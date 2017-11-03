Нацбанк Украины признал невозможность отказаться от денег МВФ

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Украина заинтересована в продолжении сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и другими международными кредиторами, с учетом предстоящих ей в 2019-2020 годах выплат по долговым обязательствам, сообщил замглавы Национального банка (ЦБ) Украины Дмитрий Сологуб в пятницу на Украинском инвестиционном форуме.

"Я был рад, что Украина вернулась на международные рынки, это помогло смягчить прогноз рефинансирования, но все равно профиль рефинансирования, особенно на 2019-2020 годы, стает все более сложным, поэтому официальные потоки финансирования от МВФ и других кредиторов-доноров помогут", — сказал Сологуб, отвечая на вопрос, насколько критичным для Украины остается сотрудничество с МВФ.

Он добавил, что сотрудничество с МВФ открывает для Украины возможность сотрудничества с другими международными организациями, что также является позитивным сигналом для частных инвесторов, которые работают со страной, и влияет на экономический рейтинг страны.

Также, по словам Сологуба, сотрудничество с МВФ дает возможность Украине проводить важные реформы. "В рамках этих аргументов, я бы сказал, что еще слишком рано отказываться от МВФ", — заключил замглавы украинского ЦБ.