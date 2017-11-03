Ситуация с рейсами российской AirBridgeCargo в Амстердам разрешилась

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ситуация с рейсами крупнейшей российской грузовой авиакомпании AirBridgeCargo в аэропорт "Схипхол" (Амстердам) разрешилась, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Валерий Окулов.

Как написала во вторник голландская газета Volkskrant , Россия якобы угрожает местным авиакомпаниям запретом на пролет из Европы в Азию по транссибирским маршрутам. Предметом спора стало сокращение аэропортом Амстердама рейсов для российского грузового перевозчика AirBridgeCargo. По данным издания, это связано с перегруженностью аэропорта.

"Официальных сообщений не было и скорее всего не будет, поскольку официального уведомления о том, что у AirBridgeCargo слоты отнимают, тоже не было. То есть, это не вышло на уровень официального обсуждения… исторические слоты, мягко говоря, некорректно отнимать, и такой практики нет… по информации, которой я обладаю, ситуация с AirBridgeCargo урегулирована, вопрос снят", — сказал Окулов.