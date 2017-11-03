Портфель заказов "Рособоронэкспорта" составляет около $45 млрд

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Портфель заказов государственной корпорации "Рособоронэкспорт" составляет около 45 миллиардов долларов, заявил в пятницу гендиректор Александр Михеев в преддверии 17-летия компании.

Сравнительная статистика в релизе не приводится.

"На сегодняшний день портфель заказов "Рособоронэкспорта" составляет около 45 миллиардов долларов, что свидетельствует о высокой конкурентоспособности российской оборонной продукции в глобальном формате",– сказал Михеев, слова которого приводит пресс-служба.

По его словам, существенную долю портфеля занимают контракты на закупку высокотехнологичных российских систем, в первую очередь авиации и средств ПВО.

Кроме того, по его словам, "Рособоронэкспорт" осваивает новые сегменты, развивая экспорт гражданского и спортивного оружия, создавая "под ключ" системы безопасности.

По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, слова которого также приводит пресс-служба, "Рособоронэкспорт" за 17 лет работы поставил на экспорт продукции на сумму свыше 140 миллиардов долларов.