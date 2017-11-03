МВФ назвал условия выделения очередного транша Украине

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Для очередного пересмотра программы сотрудничества с Международным валютным фондом Киев должен принять ряд законов, заявил постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман.
"По программе МВФ мы сделали выборку 12,5 миллиарда долларов (4,6 миллиарда Киев получил по предыдущей программе stand-by и 8 миллиардов по действующей четырехлетней программе. — Прим. ред.)", — заявил Люнгман на украинском инвестиционном форуме.
Для четвертого пересмотра текущей программы сотрудничества Киев должен принять законы о приватизации и создании антикоррупционного суда, а также скорректировать цены на газ в соответствии с автоматическим механизмом, утвержденным правительством Украины.
Кроме того, Киев должен провести успешную пенсионную реформу. Сейчас МВФ анализирует законодательные изменения в этой сфере, которые приняла Рада.
При этом Люнгман подчеркнул, что МВФ не отказался от требования проведения земельной реформы на Украине как критерия для пересмотра программы, а всего лишь перенес его на 2018 год.
Среди успехов, которые Украине удалось достичь благодаря сотрудничеству с МВФ, Люнгман отметил очистку банковского сектора, переход к плавающему валютному курсу, сокращение дефицита госбюджета до трех процентов ВВП, начало энергетической реформы и повышение цен на газ в соответствии с импортным паритетом, создание новых антикоррупционных органов.
Как рассказал замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб, что Украина по программе сотрудничества с МВФ может получить еще восемь миллиардов долларов.