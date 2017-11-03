МВФ назвал условия выделения очередного транша Украине

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Для очередного пересмотра программы сотрудничества с Международным валютным фондом Киев должен принять ряд законов, заявил постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман.

По его словам, Украина уже на две трети выполнила программу сотрудничества с фондом.

"По программе МВФ мы сделали выборку 12,5 миллиарда долларов (4,6 миллиарда Киев получил по предыдущей программе stand-by и 8 миллиардов по действующей четырехлетней программе. — Прим. ред.)", — заявил Люнгман на украинском инвестиционном форуме.

Для четвертого пересмотра текущей программы сотрудничества Киев должен принять законы о приватизации и создании антикоррупционного суда, а также скорректировать цены на газ в соответствии с автоматическим механизмом, утвержденным правительством Украины.

Кроме того, Киев должен провести успешную пенсионную реформу. Сейчас МВФ анализирует законодательные изменения в этой сфере, которые приняла Рада.

При этом Люнгман подчеркнул, что МВФ не отказался от требования проведения земельной реформы на Украине как критерия для пересмотра программы, а всего лишь перенес его на 2018 год.

Также постпред МВФ заявил, что Киев недостаточно эффективно борется с коррупцией, которая ежегодно стоит стране два процента роста ВВП.

Среди успехов, которые Украине удалось достичь благодаря сотрудничеству с МВФ, Люнгман отметил очистку банковского сектора, переход к плавающему валютному курсу, сокращение дефицита госбюджета до трех процентов ВВП, начало энергетической реформы и повышение цен на газ в соответствии с импортным паритетом, создание новых антикоррупционных органов.

Как рассказал замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб, что Украина по программе сотрудничества с МВФ может получить еще восемь миллиардов долларов.