США отключили от финансовой системы китайский Bank of Dandong из-за КНДР

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Департамент министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовал окончательное решение о блокировке в рамках своей финансовой системы китайского Bank of Dandong, сотрудничавшего с Северной Кореей, сообщается в релизе ведомства.
"Банки и предприятия по всему миру должны принять к сведению, что необходимо проявлять бдительность в отношении попыток Северной Кореи осуществлять незаконное финансирование и торговлю", — заявил также министр.
Китайский Bank Of Dandong занимается предоставлением ряда банковских услуг, в том числе депозитных, ссудных, расчетных. Штаб-квартира банка расположена в округе Даньдун, рядом с границей с КНДР, в провинции Ляонин.