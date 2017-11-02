Суд в Москве отказал Киеву в прекращении дела о выплате $144 млн "Татнефти"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Украины о прекращении производства по заявлению "Татнефти", которая требует признать и привести в исполнение на территории России решение международного арбитража о взыскании с Украины 144 миллионов долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"В удовлетворении ходатайства о прекращении производства по делу отказать", — сказала судья Ольга Лежнева.

Представитель Украины в суде просил прекратить производство по делу, так как, по его мнению, на Украину распространяется судебный иммунитет.