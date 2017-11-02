Российская AirBridgeCargo восстановит полеты в Амстердам в полном объеме

Самолет заходит на посадку в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото

Самолет заходит на посадку в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российская грузовая авиакомпания AirBridgeCargo восстановит полеты в аэропорт "Схипхол" (Амстердам) в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Как написала во вторник голландская газета Volkskrant, Россия якобы угрожает нидерландским авиакомпаниям запретом на пролет из Европы в Азию по транссибирским маршрутам. Предметом спора стало сокращение аэропортом Амстердама рейсов для российского грузового перевозчика AirBridgeCargo. По данным издания, это связано с перегруженностью аэропорта.

"В результате двухдневных переговоров голландская авиакомпания KLM и российская AirBridgeCargo заключили соглашение о сотрудничестве, которое позволяет российскому перевозчику восстановить полеты в Амстердам в полном запрошенном объеме", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сторонам еще предстоит уточнить ряд технических деталей совместного взаимодействия, но в целом принципиальная договоренность достигнута.

"Соответственно, разрешение на полеты KLM выдано до конца зимнего сезона и вопрос урегулирован. Авиационные власти двух стран продолжат совместную работу, чтобы избежать возникновения подобных ситуаций в будущем", — добавил Минтранс.