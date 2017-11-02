Герман Стерлигов продает магазины в Москве

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Попробовавший себя в различных сферах предпринимательства и известный своим неоднозначным подходом к покупателям бизнесмен Герман Стерлигов сообщил, что решил свернуть свой бизнес в Москве и объявил о продаже продуктовых магазинов.

В Москве и Московской области у предпринимателя, прославившегося в свое время, 5 магазинов "Хлеб и Соль" по продаже фермерских продуктов, три магазина в Санкт-Петербурге, два в Краснодаре, по одному магазину в Воронеже, Кирове и Перми.

"Продаю сеть своих московских магазинов. Первый мой крестьянский магазин уже закрыт", — написал Стерлигов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Он добавил, что "сеть уже сейчас выставляем на продажу… лучше всего, конечно, и дальше специализироваться на натуральных продуктах питания".

"Цена готового бизнеса с переуступкой прав аренды на шесть магазинов: 600 тысяч долларов", — оценил бизнесмен.