"Технопромэкспорт": Siemens не может назвать страну производства турбин

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Германский концерн Siemens предоставляет противоречивую информацию о месте производства турбин, вокруг которых идет спор в арбитражном суде Москвы между Siemens и структурами "Ростеха", заявил РИА Новости представитель компании "Технопромэкспорт".

Арбитраж Москвы рассматривает встречные иски Siemens и структур "Ростеха" по поводу законности поставки турбин для строящихся в Крыму электростанций. В своем иске к структурам "Ростеха" — ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ) — Siemens требует признать незаконной сделку, состоявшую из двух частей — договора между производителем турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — "Силовым машинам") и ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года и договора между ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ от 16 октября 2015 года.

Во встречном иске ООО ТПЭ и ОАО ТПЭ требуют признать недействительными ряд пунктов контракта между СТГТ и ОАО ТПЭ, устанавливающих ограничения для использования оборудования.

Россия или Германия

"Siemens путается в показаниях насчет страны производства турбин. По контракту это СТГТ в Санкт-Петербурге, по факту — Siemens AG в Германии. Можно всегда выбрать удобный вариант, так же как и с двумя параллельными исками для затягивания процесса", — сказал представитель ООО ТПЭ.

Ранее в четверг на заседании арбитража представитель ООО ТПЭ сообщил, что в письменных пояснениях Siemens, содержится информация о том, что спорные турбины были ввезены на территорию РФ Siemens AG из Германии, хотя покупатель турбин полагал, что оборудование в соответствии с пунктом 4.1 контракта было изготовлено СТГТ. По его словам, "Технопромэкспорт" никогда не исходил из того, что он мог быть обманут "в отношении факта якобы изготовленных российской организацией газовых турбин".

"Интересно, когда Крым станет частью Единой энергосистемы России, а произойдет это достаточно скоро, Siemens подаст иски ко всем энергокомпаниям в нашей стране, которые будут выдавать мощность в ЕЭС России с требованиями вернуть всё когда-либо поставленное оборудование?" – отметил представитель "Технопромэкспорта".

Комментарием противоположной стороны РИА Новости пока не располагает.

Арбитраж Москвы параллельно рассматривает иск СТГТ, в котором российская "дочка" Siemens также требует признать недействительным договор поставки турбин между СТГТ и ОАО ТПЭ.