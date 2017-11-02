Новак обсудил с королем Саудовской Аравии продление сделки ОПЕК+

ЭР-РИЯД, 2 ноя — РИА Новости. Глава министерства энергетики РФ Александр Новак сообщил, что в четверг на встрече с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азиз Аль Саудом обсудил сделку ОПЕК+ и возможность ее продления при необходимости.
"Мы обсуждали (соглашение ОПЕК+ — ред.). Король был также удовлетворен совместными действиями Российской Федерации и Саудовской Аравии по ребалансировке рынка нефти. Также мы обсуждали, что при необходимости сделка должна быть продлена", — сказал Новак журналистам.
В то же время Новак подчеркнул, что страны-участницы соглашения помимо вариантов сценария продления сделки ОПЕК+ в ходе регулярных встреч обсуждают и сценарий плавного выхода из нее.
"Выход должен быть плавным, чтобы на рынок не было выброшено большое количество нефти, которая обратно дестабилизирует рынок. Проекта конкретного пока нет, есть просто обсуждения в рамках концептуальных подходов, в том числе, например, такой вариант, как плавное повышение добычи в течение нескольких месяцев — двух, трёх, четырёх", — заключил глава Минэнерго РФ.