Новак обсудил с королем Саудовской Аравии продление сделки ОПЕК+

ЭР-РИЯД, 2 ноя — РИА Новости. Глава министерства энергетики РФ Александр Новак сообщил, что в четверг на встрече с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азиз Аль Саудом обсудил сделку ОПЕК+ и возможность ее продления при необходимости.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

"Мы обсуждали (соглашение ОПЕК+ — ред.). Король был также удовлетворен совместными действиями Российской Федерации и Саудовской Аравии по ребалансировке рынка нефти. Также мы обсуждали, что при необходимости сделка должна быть продлена", — сказал Новак журналистам.

Решение о возможном продлении венского соглашения, а также о сроке пролонгации будет полностью зависеть от дальнейшего развития ситуации на рынке нефти, также отметил министр. "У нас впереди еще пять месяцев. Сейчас рынок хорошо балансируется", — сказал он.

В то же время Новак подчеркнул, что страны-участницы соглашения помимо вариантов сценария продления сделки ОПЕК+ в ходе регулярных встреч обсуждают и сценарий плавного выхода из нее.

"Выход должен быть плавным, чтобы на рынок не было выброшено большое количество нефти, которая обратно дестабилизирует рынок. Проекта конкретного пока нет, есть просто обсуждения в рамках концептуальных подходов, в том числе, например, такой вариант, как плавное повышение добычи в течение нескольких месяцев — двух, трёх, четырёх", — заключил глава Минэнерго РФ.