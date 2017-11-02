Новак: Россия перевыполнила соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

ЭР-РИЯД, 2 ноя — РИА Новости. Россия в октябре перевыполнила свои обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти стран ОПЕК+, снизив добычу на 315 тысяч баррелей в сутки по отношению к октябрю 2016 года, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"У нас добыча (нефти — ред.) сокращена на 315 тысяч баррелей относительно октября прошлого года. Целевой показатель был 300 тысяч, мы его перевыполнили на 5%", — сказал он.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.