Москва и Тегеран подписали меморандум по поставкам газа из Ирана в Индию

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Минэнерго РФ и министерство нефти Ирана в среду подписали меморандум о поддержке проекта поставок газа из Ирана в Индию, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"То соглашение, тот меморандум, который был вчера подписан, он направлен в первую очередь на сотрудничество по реализации проектов, связанных с добычей газа на территории Ирана и поставок этого ресурса в Индию через исключительную экономическую зону Пакистана по дну Персидского залива", — сказал Новак в интервью телеканалу " Россия 24 ".

"Это крупный инфраструктурный проект, который в настоящее время прорабатывается активно, заключаются меморандумы двусторонние, и думаю, что он вполне реален для того, чтобы в ближайшее время вошел в практическую плоскость", — отметил он.

В среду Новак говорил, что "Газпром" планирует добывать газ в Иране и построить газопровод в Индию протяженностью 1,2 тысячи километров с отводом. Конкретные месторождения в Иране будут определены в рамках проработки технико-экономического обоснования проекта.

В июне заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов сообщал, что компания подписала с Ираном меморандумы о возможности участия в разработке четырех месторождений в республике — Farzad-A, Farzad-B, North Pars и Kish.

В середине июня зампред правления "Газпрома" Александр Медведев говорил, что компания обсуждает поставки газа в Индию. Он отмечал, что не исключается использование разменных операций с участием Китая и Ирана. В мае заместитель министра энергетики РФ Юрий Сентюрин сообщал, что Россия и Индия рассматривают разные варианты поставок российского газа в страну. В частности, помимо строительства газопровода, возможны поставки газа по своповым операциям, в том числе с участием Ирана, а также в виде СПГ из портфеля "Газпрома". Он также отмечал, что Индия обозначила свой дефицит в газе в объеме до 25 миллиардов кубометров в год.

В октябре прошлого года "Газпром" и Engineers India подписали меморандум о взаимопонимании, отражающий заинтересованность сторон в совместном исследовании маршрутов поставок трубопроводного газа из России и других стран в Индию.

По итогам состоявшегося в октябре 2013 года саммита Индия и РФ договорились создать совместную исследовательскую группу для изучения варианта прямой наземной транспортировки российских углеводородов в Индию. Эксперты, в частности, говорили о возможности продления системы магистральных газопроводов "Сила Сибири", по которому будут осуществляться поставки российского газа в Китай, до Индии.