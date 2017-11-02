Москва и Тегеран подписали меморандум по поставкам газа из Ирана в Индию

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Минэнерго РФ и министерство нефти Ирана в среду подписали меморандум о поддержке проекта поставок газа из Ирана в Индию, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
"Это крупный инфраструктурный проект, который в настоящее время прорабатывается активно, заключаются меморандумы двусторонние, и думаю, что он вполне реален для того, чтобы в ближайшее время вошел в практическую плоскость", — отметил он.
В среду Новак говорил, что "Газпром" планирует добывать газ в Иране и построить газопровод в Индию протяженностью 1,2 тысячи километров с отводом. Конкретные месторождения в Иране будут определены в рамках проработки технико-экономического обоснования проекта.
В середине июня зампред правления "Газпрома" Александр Медведев говорил, что компания обсуждает поставки газа в Индию. Он отмечал, что не исключается использование разменных операций с участием Китая и Ирана. В мае заместитель министра энергетики РФ Юрий Сентюрин сообщал, что Россия и Индия рассматривают разные варианты поставок российского газа в страну. В частности, помимо строительства газопровода, возможны поставки газа по своповым операциям, в том числе с участием Ирана, а также в виде СПГ из портфеля "Газпрома". Он также отмечал, что Индия обозначила свой дефицит в газе в объеме до 25 миллиардов кубометров в год.
По итогам состоявшегося в октябре 2013 года саммита Индия и РФ договорились создать совместную исследовательскую группу для изучения варианта прямой наземной транспортировки российских углеводородов в Индию. Эксперты, в частности, говорили о возможности продления системы магистральных газопроводов "Сила Сибири", по которому будут осуществляться поставки российского газа в Китай, до Индии.