Стоимость биткоина превысила семь тысяч долларов

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Курс биткоина (bitcoin), самой популярной в мире криптовалюты, в четверг днем на ряде бирж превысил историческую отметку в 7 тысяч долларов на ожидании нового форка и запуска фьючерсных торгов на криптовалюты, следует из данных торгов.
8.2%Конечно, у криптовалют большие перспективы
13.6%Да, ради интереса, но много инвестировать бы не стал(а)
56.1%Нет, я не доверяю криптовалютам
22.1%Не уверен(а), что они вообще когда-нибудь появятся
Ранее в среду аналитик "Альпари" Владислав Антонов прогнозировал, что биткоин в ближайшее время может приблизиться к уровню 7 тысяч долларов на фоне планов крупнейшего мирового оператора фьючерсных бирж CME Group запустить фьючерсные контракты на эту криптовалюту.
В начале сентября биткоин начал падать на фоне негативных новостей о запрете криптобирж в Китае. Достигнув отметки в 4,9 тысячи долларов, криптовалюта на протяжении двух недель демонстрировала негативную динамику. Минимума биткоин достиг 15 сентября — 3,1 тысячи долларов. Однако затем биткоин начал отыгрывать позиции. В среду 1 ноября курс биткоина поднялся до исторического максимума в 6,5 тысячи долларов.
При этом в четверг курс появившейся при разделении биткоина криптовалюты Bitcoin Cash также показывал положительную динамику. По данным торговой площадки Coinmarketcap.com, по состоянию на 12.00 мск он рос почти на 16% за последние 24 часа — до 564,5 доллара. Вторая после него по капитализации криптовалюта Ethereum снижалась на 6,7%, до 283 долларов.
При этом капитализация биткоина по состоянию на 12.00 мск четверга составляла 117,19 миллиарда долларов. Как сообщалось ранее, капитализация криптовалюты уже превысила капитализацию американских банков Goldman Sachs (93,81 миллиарда долларов по состоянию на 12.50 среды) и Morgan Stanley (91,83 миллиарда долларов).