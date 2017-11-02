Суд отложил на 5 декабря спор Siemens и структур "Ростеха" из-за турбин

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил на 5 декабря рассмотрение встречных исков Siemens и структур "Ростеха" по поводу законности поставки турбин Siemens для строящихся в Крыму электростанций, передает корреспондент РИА Новости.

Ходатайство об отложении заявил представитель Siemens, он попросил время для подготовки письменного отзыва на встречный иск. Представитель "Ростеха" возражал против отложения слушаний.

Подробности спора

В своем иске к структурам "Ростеха" — ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ) — Siemens требует признать незаконной сделку по поставке турбин в Крым. Сделка состояла из двух частей — договора между производителем турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — "Силовым машинам") и ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года и договора между ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ от 16 октября 2015 года. Истец также требует обязать ООО ТПЭ возвратить четыре турбины производителю — российской "дочке" Siemens. СТГТ является соистцом в этом процессе.

Арбитраж Москвы 18 октября принял к рассмотрению встречный иск ООО ТПЭ и ОАО ТПЭ, в котором они требуют признать недействительными три пункта контракта между СТГТ и ОАО ТПЭ. Точное содержание оспоренных положений договора пока не известно. По словам представителя Siemens в суде, они касаются конечного пункта назначения турбин. Он уточнил, что контракт закрепил намерение сторон не допустить изменение конечного пункта назначения турбин, которым был Таманский полуостров.

Как заявил представитель ООО ТПЭ, удовлетворение встречного иска повлечет необоснованность ключевого аргумента Siemens о существовании в контракте юридически действительных договорных ограничений, в отсутствие которых СТГТ не согласилась бы заключать контракт c ОАО ТПЭ.

Выступления в суде

Как сообщил на заседании в четверг представитель ООО ТПЭ, в письменных пояснениях Siemens содержится информация о том, что спорные турбины были ввезены на территорию РФ Siemens AG из Германии, хотя покупатель турбин полагал, что оборудование в соответствии с пунктом 4.1 контракта было изготовлено СТГТ. "Мы никогда не исходили из того, что наш доверитель мог быть обманут в отношении факта якобы изготовленных российской организацией газовых турбин. Этот факт нам интересен, мы хотели бы, чтобы эти пояснения были приобщены", — сказал представитель ООО ТПЭ.

Он также попросил суд дать оценку в будущем судебном акте содержащимся в письменных пояснениях Siemens доводах о существовании в России сформированной практики исполнения российскими госкомпаниями санкционных предписаний иностранных государств со ссылками на главу Сбербанка Германа Грефа. "Мы хотели бы, чтобы подобная позиция истцов также нашла отражение и оценку со стороны суда", — сказал представитель ООО ТПЭ.

Представитель Siemens в четверг просил приостановить производство по данному делу до рассмотрения параллельного иска СТГТ, в котором "дочка" Siemens требует признать незаконным договор между СТГТ и ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года. По его словам, "в случае удовлетворения того иска судебный акт будет иметь обязательную силу для… суда, рассматривающего данное дело". Судья Екатерина Абрамова ходатайство о приостановлении отклонила.

Первые высказывания сторон

Немецкий концерн ранее заявлял, что в Крым незаконно были поставлены предназначенные для проекта в Тамани газовые турбины. ОАО ТПЭ, находящееся с 2016 года в процедуре банкротства, в свое время заключило контракт на покупку четырех турбин Siemens для проекта в Краснодарском крае, который в итоге не был реализован. Действующее ООО ТПЭ, строящее в Крыму две теплоэлектростанции, согласно его сообщению, купило турбины для ТЭС на вторичном рынке и провело их модернизацию силами российских заводов и инжиниринговых компаний.

Российские власти уверены, что турбины оказались в Крыму на законных основаниях, поскольку они прошли серьезную переделку с применением российских технологий, в том числе была увеличена их мощность. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в частности, неоднократно указывал, что поставленные на полуостров турбины — российского происхождения. Вместе с тем Евросоюз в начале августа ввел санкции из-за поставки турбин Siemens в Крым, под которые, в частности, попали ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ, а также их гендиректор.