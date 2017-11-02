Власти приняли два постановления по поддержке авиастроения и малой авиации

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Правительство России приняло два постановления, поддерживающих авиастроение и малую авиацию, документы опубликованы на сайте кабинета.

"Предоставление бюджетных инвестиций будет способствовать загрузке производства и сохранению рабочих мест в АО "Уральский завод гражданской авиации", производящем самолёты Л-410, и на предприятиях АО "Вертолёты России", участвующих в производстве вертолётов Ми-8 и "Ансат". Цель принятых решений – поддержка отечественного авиастроения, серийного производства и сборки воздушных судов, развитие рынка малой авиации", — поясняет правительство.

Из федерального бюджета на 2017 год Минтрансу России предусмотрены 5,3 миллиардов рублей в качестве взноса в уставный капитал Государственной транспортной лизинговой компании для пополнения парка воздушных судов российских авиакомпаний: 1 миллиард рублей – для закупки пяти самолётов Л-410 и 4,3 миллиарда – для закупки 31 вертолёта.

В планах также привлечь внебюджетных средства на закупку вертолётной техники в 5,734 миллиарда рублей.