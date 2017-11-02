Власти приняли два постановления по поддержке авиастроения и малой авиации

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Правительство России приняло два постановления, поддерживающих авиастроение и малую авиацию, документы опубликованы на сайте кабинета.
Из федерального бюджета на 2017 год Минтрансу России предусмотрены 5,3 миллиардов рублей в качестве взноса в уставный капитал Государственной транспортной лизинговой компании для пополнения парка воздушных судов российских авиакомпаний: 1 миллиард рублей – для закупки пяти самолётов Л-410 и 4,3 миллиарда – для закупки 31 вертолёта.
В планах также привлечь внебюджетных средства на закупку вертолётной техники в 5,734 миллиарда рублей.