Биткоин скоро может достичь уровня в семь тысяч долларов, считает аналитик

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в ближайшее время может приблизиться к уровню 7 тысяч долларов на фоне планов CME Group запустить фьючерсные контракты на эту криптовалюту, считает аналитик "Альпари" Владислав Антонов.

В конце октября крупнейший мировой оператор фьючерсных бирж CME Group (товарно-сырьевая биржа Chicago Mercantile Exchange) сообщил, что намерен запустить фьючерсные контракты на биткоин в четвертом квартале текущего года.

По мнению аналитика, спрос на биткоин вырос во вторник именно после сообщения о планах CME. "Впрочем, CME Group еще предстоит получить разрешение от комиссии по срочной биржевой торговле США (СTFC). Глава CME Group Терри Даффи ожидает одобрения от нее в ближайшее время. До сих пор позиции американских регуляторов в отношении биткоина были осторожными. В частности, комиссия по ценным бумагам и биржам SEC отказала в регистрации нескольких фондам, планировавшим инвестиции в криптовалюты", — говорит Антонов.

При этом аналитик отмечает популярность биткоина. "Его скупают даже те, кому он вообще не нужен, и даже не представляют, что он из себя представляет. Важно его купить, чтобы быть в тренде. Уровень 6,5 тысячи долларов не устоял. Сверху осталось последнее сопротивление 6,7 тысячи долларов. После него ближайший уровень — 7 тысяч долларов… Техническая картина противоречивая, но положительные новости создают благоприятные условия для инвесторов. На часовом таймфрейме по МА каналу цена может к закрытию дня быстро подняться до 6,83 тысячи долларов", — отметил эксперт.

Курс биткоина на бирже Bitfinex на 20.29 мск рос на 2,2% и торговался в районе 6,58 тысячи долларов, на BitStamp – на 2,4%, до 6,59 тысячи долларов, на Poloniex – на 2,3%, также до 6,59 тысячи долларов.

Ранее в среду курс биткоина превысил историческую отметку в 6,5 тысячи долларов.