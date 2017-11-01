Саудовская Аравия заинтересована в поставках стали из России

ЭР-РИЯД, 1 ноя — РИА Новости. Саудовская Аравия предложила России сотрудничество в поставках стали для судоверфи на территории страны, сообщил РИА Новости заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

В Эр-Рияде 1-2 ноября проходит визит российской бизнес-миссии, в которой участвуют около 50 компаний.

"У Саудовской Аравии сейчас интересный период — тяжелая индустриализация. Чем-то похоже на 20-30-ые годы в Советском Союзе, соответственно, китайские 60-70-ые годы. Сейчас они сами хотят строить корабли. У них Saudi Aramco строит верфь. Им нужен игрок, который придет и будет поставлять сталь. На встрече с Управлением промышленными городами и технологическими зонами (Modon) нам сказали, что нужна компания, которая будет сталью заниматься, медью, титаном", — сказал Осьмаков.

"Это некая открытая позиция, которую они предлагают рассмотреть", — добавил замминистра.

Он отметил, что намерен по возвращении в Россию провести переговоры с металлургами по данному вопросу.