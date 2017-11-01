Россия подтвердила планы по поставкам газа на север Ирана через Азербайджан

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтвердил планы по поставкам газа на север Ирана по азербайджанскому трубопроводу.

"Я бы хотел обратить внимание на то, что, несмотря на большое производство этих углеводородов в каждой из наших стран, есть, как ни странно, интерес к поставкам этого сырья друг другу, имея в виду логистику внутреннюю. Например, мы подтверждаем свою готовность поставлять газ по трубопроводным транспортным системам Азербайджана на север Ирана, что может представлять экономическую целесообразность для наших партнеров", — заявил Путин по итогам переговоров президентов России, Ирана и Азербайджана в Тегеране.