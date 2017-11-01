Сечин рассказал о нефтегазовых проектах "Роснефти" в Иране

ТЕГЕРАН, 1 ноя — РИА Новости. "Роснефть" и Иранская национальная нефтяная компания (NIOC) могут выйти на реализацию совместных проектов в области нефтегазодобычи с объемом инвестиций до 30 миллиардов долларов и добычей нефти до 55 миллионов тонн в год, заявил журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин.

На полях российско-иранского саммита в среду "Роснефть" и Иранская национальная нефтяная компания подписали дорожную карту по реализации стратегических проектов в сфере нефтегазодобычи на территории Ирана.

"Этот документ позволяет нам в течение ближайшего года выйти на подписание обязывающих документов по реализации конкретных проектов в сфере нефтегазодобычи. Таким образом создается платформа для стратегического сотрудничества", — рассказал Сечин после церемонии подписания.

По его словам, речь идёт "о целой серии месторождений — нефтяных и газовых" — которые будут реализовываться совместно с иранскими партнерами. "По предварительным расчётам, общий объём инвестиций в эти проекты составит до 30 миллиардов долларов. При реализации этих проектов полка добычи достигнет до 55 миллионов тонн нефти в год", — сказал Сечин.

При этом, по его словам, речь идёт не только о нефтегазодобыче, а и о "проведении своповых операций, поставках нефти и нефтепродуктов, подготовке национальных кадров, модернизации нефтепереработки".