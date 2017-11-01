Сечин рассказал о нефтегазовых проектах "Роснефти" в Иране

ТЕГЕРАН, 1 ноя — РИА Новости. "Роснефть" и Иранская национальная нефтяная компания (NIOC) могут выйти на реализацию совместных проектов в области нефтегазодобычи с объемом инвестиций до 30 миллиардов долларов и добычей нефти до 55 миллионов тонн в год, заявил журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Этот документ позволяет нам в течение ближайшего года выйти на подписание обязывающих документов по реализации конкретных проектов в сфере нефтегазодобычи. Таким образом создается платформа для стратегического сотрудничества", — рассказал Сечин после церемонии подписания.
При этом, по его словам, речь идёт не только о нефтегазодобыче, а и о "проведении своповых операций, поставках нефти и нефтепродуктов, подготовке национальных кадров, модернизации нефтепереработки".