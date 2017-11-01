Российским компаниям не стоит отказываться от Курдистана, считают эксперты

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Иракский Курдистан, несмотря на существующие политические и экономические риски, является территорией с хорошим потенциалом увеличения добычи нефти. В сложившейся в регионе ситуации опыт российских нефтекомпаний может быть востребован, и им не стоит уходить из региона, освобождая место конкурентам, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

Конфликт Багдада и курдской автономии обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости. Иракские силовики в середине октября начали операцию по возвращению контроля над спорными с курдами районами.

В Курдистане работает российская компания "Газпром нефть", она участвует в трех проектах в регионе. Кроме того, в феврале 2017 года "Роснефть" и региональное Иракское Правительство Курдистана заключили соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере.

В частности, был заключен контракт на покупку и продажу нефти с 2017 по 2019 год. В сентябре стороны также провели переговоры о возможности участия компании в проекте по финансированию строительства газопровода в Курдистане. Ожидается, что отдельное соглашение по проекту будет подписано до конца года.

"Роснефть" 18 октября сообщила, что подписала с правительством Иракского Курдистана документы, необходимые для вступления в силу соглашений о разделе продукции (СРП) в отношении пяти блоков, расположенных на территории региона. 20 октября "Роснефть" и Иракский Курдистан объявили о начале реализации проекта по эксплуатации нефтепровода, доля российской компании в котором может оставить 60%.

Вместе с тем 30 октября представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад сообщил РИА Новости, что министерство попросило "Роснефть" разъяснить позицию по контрактам с Иракским Курдистаном, ответа пока нет. Чиновник напомнил позицию правительства Ирака, что любой контракт, заключенный без согласия федерального правительства, считается незаконным, а компании грозит ответственность за его нарушение.

Перспективная территория

Как рассказал РИА Новости ведущий аналитик по российскому нефтегазовому сектору международного рейтингового агентства Moody's Денис Перевезенцев, добыча в Курдистане до конфликта с центральными властями Ирака составляла 500-600 тысяч баррелей в сутки (около 12-13% добычи Ирака).

"Запасы нефти региона внушительны и, по разным оценкам, составляют до 30-50 миллиарда баррелей. Такие запасы могли бы позволить увеличить добычу нефти в регионе", — отметил он.

Схожую оценку объема запасов региона дает сырьевой аналитик Capital Economics Томас Пью (Thomas Pugh).

"Курдистан может быть страной с богатой средой для нефтяных компаний, в регионе около 45 миллиардов баррелей нефтяных запасов, большинство из которых будут относительно дешевы в добыче и легкодоступны. Он также добывает около 0,5 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, потенциал огромен", — указал эксперт.

Старший научный сотрудник исследовательской компании Wood Mackenzie Ян Том (Ian Thom) отметил, что Иракский Курдистан по-прежнему является относительно новым игроком, поэтому его потенциал не полностью понят. Он имеет как нефтяные, так и газовые месторождения, но масштаб их явно меньше, чем в южном Ираке и других странах Ближнего Востока", — сказал он.

Главный редактор по товарным рынкам Thomson Reuters Александр Ершов сообщил, что Курдистан, по собственным оценкам, обладает извлекаемыми запасами объемом 45 миллионов баррелей нефти и 5,66 триллиона кубометров газа, которые по мере проведения разведки могут увеличиться.

"Для "Роснефти" это может стать источником поставок нефти, а также существенно укрепить газовые амбиции компании", — считает он.

Потенциал развития

Активная работа в Иракском Курдистане даст российским компаниям доступ к "внушительным резервам", хотя перспективы монетизации этих резервов ограничены недоинвестированностью региона из-за постоянных военных конфликтов и ограниченностью транспортной инфраструктуры, полагает Перевезенцев.

Том из Wood Mackenzie отметил, что российские компании обладают сильным и разнообразным опытом работы на суше, а также техническими знаниями, накопленными благодаря обширным внутренним нефтегазовым разработкам.

"Это должно хорошо соответствовать возможностям Курдистана, где подземный пласт более сложный, чем предполагалось первоначально. "Роснефть" и "Газпром нефть" должны иметь возможность использовать этот технический опыт в качестве конкурентного преимущества при работе на блоках Курдистана", — пояснил аналитик.

"Курдистан будет приветствовать нового игрока для изучения и развития активов. И компания размера "Роснефти" имеет хорошую капитализацию, чтобы инвестировать, если появятся подходящие коммерческие возможности", — добавил Том.

Ершов в свою очередь сообщил, что, по его источникам, общая сумма сделок, заключенных "Роснефтью" в Курдистане, составляет свыше 4 миллиардов долларов.

"Это больше 2 миллиардов долларов, полученных регионом ранее за продажу нефти от международных трейдеров, которые дают предоплату за экспорт, и 1,5 миллиарда долларов от соседней Турции. Сделки также говорят о резкой переориентации иракских курдов, у которых были тесные связи с Вашингтоном с 1991 года, когда США предложили им защиту от Саддама Хусейна, свергнутого американскими силами в 2003 году", — рассказал он.

Эксперт вспомнил, что в феврале 2017 года "Роснефть" стала первой крупной зарубежной нефтяной компанией, публично обязавшейся обеспечить предоплату курдского экспорта. "Этот экспорт идет на мировой рынок через турецкий порт Джейхан – крупный нефтяной хаб Средиземноморья, распределяющий ресурсы в том числе из Каспийского региона. Активное присутствие там "Роснефти" добавит ей влияния на рынке", — полагает он.

Риски работы

Некоторые эксперты предупреждают, что помимо больших возможностей в Иракском Курдистане для российских компаний присутствуют и крупные риски.

"Представляется вероятным, что региональная политика предотвратит любое крупное развитие этого региона в течение следующих нескольких лет", — отметил Пью из Capital Economics.

"Не исключено, что российским компаниям, работающим или только договорившимся о начале работ в Курдистане, придется договариваться об условиях работы в регионе и с властями Ирака", — указал Перевезенцев из Moody's.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий указывает помимо региональных рисков еще и на потенциальные финансовые риски.

Он также отмечает, что "попытка расширения российского присутствия на Ближнем Востоке, особенно в нефтяном секторе, несомненно, вызовет противодействие со стороны США и может привести к эскалации антироссийских санкций".

Уходить не надо

Востоковед, член экспертного совета Союза нефтегазопромышленников России Эльдар Касаев считает, что России не стоит уходить из Ирака в целом и Иракского Курдистана в частности, "потому что мы давно работаем в этом арабском государстве и знаем местную специфику" и необходимо ценить тот авторитет, который наша страна там заработала.

"Поскольку "Роснефть" является госкомпанией, для нее стратегические интересы должны быть важнее тактических и оперативных. Да, сейчас могут последовать заявления ряда зарубежных игроков, что они не будут вести бизнес в Иракском Курдистане. Считаю, что нам не следует паниковать и поступать схожим образом. Свято место пусто не бывает. Если мы "дадим заднюю", то не только освободим место под солнцем для конкурентов, но и потеряем статус надежных партнеров в глазах курдской стороны", — полагает эксперт.

"Турция, учитывая интересы национальной безопасности, не хочет отделения Иракского Курдистана, поскольку на ее территории тоже остро стоит "курдский вопрос". Тем не менее турецкая компания Genel Energy ведет деятельность на рынке Иракского Курдистана, разрабатывая месторождения Taq Taq и Tawke", — отметил Касаев.

По его словам, политические сложности в Ираке будут оставаться, это нормально. России стоит продолжать профессионально работать и держать руку на пульсе, оценивая степень имеющихся и потенциальных рисков.