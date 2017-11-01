Китай внес Амурскую и Челябинскую области в список импортеров пшеницы

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Амурская и Челябинская области пополнили список российских регионов, которым Китай разрешил поставлять на свою территорию пшеницу, а также гречиху и овес, сообщает Россельхознадзор.

"Были подписаны протоколы с Главным государственным управлением по контролю качества, инспекции и карантину Китайской Народной Республики (AQSIQ) о фитосанитарных требованиях к пшенице (взамен аналогичного протокола от 17 декабря 2015 года), а также к гречихе, овсу, семенам подсолнечника и льна масличного, экспортируемым из России в Китай", — говорится в сообщении службы.

Там добавляется, что в июне "между представителями Россельхознадзора и AQSIQ была достигнута договоренность о необходимости подписания протокола по пшенице, в который помимо ранее включенных субъектов РФ — Алтайский и Красноярский края, Омская и Новосибирская области — были добавлены Амурская и Челябинская области".

Кроме того, китайская сторона подтвердила готовность провести в 2018 году инспекции мест выращивания и хранения пшеницы на территории Курганской области и Забайкальского края.

"Важно отметить, что кроме гречихи, овса, семян подсолнечника и льна в протоколы были включены продукты переработки зерна — крупа гречневая и хлопья овсяные, при этом подписанные протоколы не содержат ограничений по субъектам Российской Федерации, имеющих право на экспорт гречихи, овса, семян подсолнечника и льна в Китай", — добавили в Россельхознадзоре.

"Таким образом, подписание указанных протоколов будет способствовать значительному увеличению экспортных поставок зерна и продуктов его переработки на рынок Китая", — считают в ведомстве.