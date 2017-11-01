Порошенко пригласил Саудовскую Аравию участвовать в приватизации

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко пригласил бизнесменов из Саудовской Аравии принять участие в приватизации на Украине, сообщила в среду пресс-служба главы государства.
По данным пресс-службы, Порошенко в ходе визита в Саудовскую Аравию провел переговоры с управляющим директором Публичного инвестиционного фонда Саудовской Аравии Ясиром бин Османом Ар-Румаяном.
Порошенко заявил, что приветствует участие саудовского капитала государственной и частной формы в реализации привлекательных взаимовыгодных проектов на территории Украины, в частности в таких сферах, как самолетостроение, сельское хозяйство, судостроение, оборонная промышленность, энергетика, туристическо-рекреационная инфраструктура, а также в процессе приватизации.