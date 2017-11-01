Порошенко пригласил Саудовскую Аравию участвовать в приватизации

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко пригласил бизнесменов из Саудовской Аравии принять участие в приватизации на Украине, сообщила в среду пресс-служба главы государства.

Власти Украины в течение нескольких последних лет говорят о необходимости проведения в стране масштабной приватизации, которая является одним из требований международных кредиторов страны. Однако на сегодня этот процесс так и не запущен, в том числе из-за того, что на предлагаемые объекты нет покупателей.

По данным пресс-службы, Порошенко в ходе визита в Саудовскую Аравию провел переговоры с управляющим директором Публичного инвестиционного фонда Саудовской Аравии Ясиром бин Османом Ар-Румаяном.

"Президент Украины проинформировал саудовскую сторону о ходе реализации реформ на Украине и о мерах, направленных на улучшение бизнес-климата и повышение инвестиционной привлекательности Украины. Он также пригласил саудовские компании принять участие в приватизации на Украине", — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Порошенко заявил, что приветствует участие саудовского капитала государственной и частной формы в реализации привлекательных взаимовыгодных проектов на территории Украины, в частности в таких сферах, как самолетостроение, сельское хозяйство, судостроение, оборонная промышленность, энергетика, туристическо-рекреационная инфраструктура, а также в процессе приватизации.